Появилось видео падения петербуржца с 18 этажа дома на проходившую мимо девочку

Как стало известно, у ребенка диагностирован открытый перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. У мужчины шансов выжить не было. Видео не рекомендуется для просмотра людям со слабой психикой.

Видео публикует Telegram-канал Mash на Мойке 1 февраля.

Видео не рекомендуется для просмотра людям со слабой психикой.

Также стало известно, что мужчине было 46 лет, а не за 60 как сообщалось ранее. На кадрах видно, как петербуржец на огромной скорости приземлился прямо на проходившую мимо девочку. С ней рядом шла мама. после падения мужчину отбросило не несколько метров в рядом стоящую машину. Он скончался на месте.

По уточненным данным, ребенок получила серьёзные увечья. У нее зафиксированы открытый перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Напомним, о происшествии стало известно накануне.