В Ленобласти спасатели выручили собаку, застрявшую посреди реки

По итогу лучший друг человека был спасен.
Источник: vk.com/acclo
Источник: vk.com/acclo
Источник: vk.com/acclo
По информации пресс-службы МЧС по Ленобласти, к спасателям обратились очевидцы. Они сообщили, что собака провалилась в реку.
Прибывшие на место спасатели поисково-спасательного отряда Тосно, в спецкостюмах добрались до животного и вынесли его на руках.
По всей видимости, животное сильно не пострадало.
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01.02.2022 154