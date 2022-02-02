В Ленобласти спасатели выручили собаку, застрявшую посреди реки

Автор: Александр Селиванов
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По итогу лучший друг человека был спасен.

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В Ленобласти спасатели выручили собаку, застрявшую посреди реки Тосно, Спасение животных в России, Спасение животных в Ленобласти, спасатели, собаки, Россияне, Россия, реки, Ленобласть, животные, Домашние животные в России, Домашние животные в ЛенобластиИсточник: vk.com/acclo
В Ленобласти спасатели выручили собаку, застрявшую посреди реки Тосно, Спасение животных в России, Спасение животных в Ленобласти, спасатели, собаки, Россияне, Россия, реки, Ленобласть, животные, Домашние животные в России, Домашние животные в ЛенобластиИсточник: vk.com/acclo

По информации пресс-службы МЧС по Ленобласти, к спасателям обратились очевидцы. Они сообщили, что собака провалилась в реку.

Прибывшие на место спасатели поисково-спасательного отряда Тосно, в спецкостюмах добрались до животного и вынесли его на руках.

По всей видимости, животное сильно не пострадало.

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01.02.2022 154
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