В Ленобласти спасатели выручили собаку, застрявшую посреди реки

По итогу лучший друг человека был спасен.

Источник: vk.com/acclo Источник: vk.com/acclo Источник: vk.com/acclo

По информации пресс-службы МЧС по Ленобласти, к спасателям обратились очевидцы. Они сообщили, что собака провалилась в реку.

Прибывшие на место спасатели поисково-спасательного отряда Тосно, в спецкостюмах добрались до животного и вынесли его на руках.

По всей видимости, животное сильно не пострадало.