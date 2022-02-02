В США выявлен малоизвестный признак омикрона, который принимают за пищевое отравление

В случае обнаружения их у себя следует обратиться к медикам.

При заражении штаммом коронавируса «омикрон» у пациентов чаще всего наблюдается определенный набор симптомов, характерный, однако, для расстройства ЖКТ. Об этом рассказал врач Билл Адмайр.

Так, речь идет о тошноте, рвоте, потере аппетита и боли в животе.

— С «омикроном» у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями обостряются болезни, и появляется больше симптомов, — сказал Билл Адмайр.

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Эксперт призывает при обнаружении у себя подобных симптомов минимизировать общение с людьми, при этом нося маску или респиратор. Также следует незамедлительно обратиться к медикам.

Напомним, среди других признаков «омикрона» эксперты отмечают слабость, боль в горле, повышение температуры тела и другие черты ОРВИ и гриппа.