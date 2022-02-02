В Ленобласти взыскали более 170 млн рублей долгов за отопление

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В минувшем 2021 году судебные приставы Ленобласти взыскали с жителей региона и организаций 170,6 млн рублей долгов за горячую воду и отопление.

Как сообщает УФССП Ленобласти, годом ранее судебные приставы взыскали 148 млн рублей.

Вам будет интересно
В Ленобласти взыскали более 170 млн рублей долгов за отопление УФССП по Ленобласти, судебные приставы, отопление, Ленобласть, долги
Ленинградцы не должны платить за коммунальную услугу, которую не получают
Парламентарии Ленобласти приняли в окончательном варианте обращение к Правительству РФ по вопросу о перерасчете платы за вывоз мусора при ее...
27.01.2022 283

Узнать о наличии задолженности жители могут на сайте УФССП в разделе «Банк данных исполнительных производств». Оплатить можно через Госуслуги, либо в ближайшем отделении банка, предварительно скачав и распечатав счет-квитанцию.

Автор