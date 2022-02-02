В Ленобласти взыскали более 170 млн рублей долгов за отопление

В минувшем 2021 году судебные приставы Ленобласти взыскали с жителей региона и организаций 170,6 млн рублей долгов за горячую воду и отопление.

Как сообщает УФССП Ленобласти, годом ранее судебные приставы взыскали 148 млн рублей.

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Узнать о наличии задолженности жители могут на сайте УФССП в разделе «Банк данных исполнительных производств». Оплатить можно через Госуслуги, либо в ближайшем отделении банка, предварительно скачав и распечатав счет-квитанцию.