В Ленобласти взыскали более 170 млн рублей долгов за отопление

В минувшем 2021 году судебные приставы Ленобласти взыскали с жителей региона и организаций 170,6 млн рублей долгов за горячую воду и отопление.
Как сообщает УФССП Ленобласти, годом ранее судебные приставы взыскали 148 млн рублей.
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27.01.2022 283
Узнать о наличии задолженности жители могут на сайте УФССП в разделе «Банк данных исполнительных производств». Оплатить можно через Госуслуги, либо в ближайшем отделении банка, предварительно скачав и распечатав счет-квитанцию.