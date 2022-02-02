На заводе в Ульяновке 18-летний рабочий попал под станок

В результате несчастного случая юноша получил страшные травмы руки.
Как стало известно порталу 78.ru 2 февраля, накануне в Тосненском районе госпитализировали 18-летнего парня с покалеченными руками. Несчастный случай на производстве случился на заводе в Ульяновке, где изготавливают алюминиевые трубы. Сообщается, что рука молодого человека попала в станок.
Врачи зафиксировали у юноши открытые переломы четырёх пальцев правой руки, повреждения сухожилий и обширные рваные раны. После операции по восстановлению руки молодого человека отпустили домой.
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01.02.2022 221