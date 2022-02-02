Региональный инвестиционный стандарт испытают в Ленобласти

Ленинградская область вошла в число пилотных регионов по внедрению «Fast track для инвестиций в регионах»
Ленобласть вошла в число первых 30 субъектов РФ, которые будут внедрять стандарт, разработанный Минэкономразвития РФ, и делиться лучшими практиками.
Напомним, что помочь инвесторам с реализацией их инициатив готово Агентство экономического развития Ленобласти. А найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.
Как уже ранее писал ivbg.ru, Агентство экономического развития Ленобласти сопровождает 335 инвестпроектов с объемом инвестиций в 3,2 трлн рублей. Совокупный инвестиционный портфель российских агентств – 9,4 трлн рублей. Таким образом, суммарный объем инвестиций Ленобласти составляет треть от общероссийского, а за 2020 год составил 458,1 млрд рублей.