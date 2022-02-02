Региональный инвестиционный стандарт испытают в Ленобласти

Ленинградская область вошла в число пилотных регионов по внедрению «Fast track для инвестиций в регионах»

Ленобласть вошла в число первых 30 субъектов РФ, которые будут внедрять стандарт, разработанный Минэкономразвития РФ, и делиться лучшими практиками.

«Ленобласть максимально близка к стопроцентному внедрению Регионального инвестиционного стандарта. В нашей четко выстроенной системе взаимодействия с инвесторами ключевая роль у Агентства экономического развития, которое уже не первый год сопровождает инвестпроекты в режиме «единого окна». Сегодня у агентства на сопровождении 195 проектов с объемом инвестиций 6,8 трлн рублей», – подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Напомним, что помочь инвесторам с реализацией их инициатив готово Агентство экономического развития Ленобласти. А найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Агентство экономического развития Ленобласти сопровождает 335 инвестпроектов с объемом инвестиций в 3,2 трлн рублей. Совокупный инвестиционный портфель российских агентств – 9,4 трлн рублей. Таким образом, суммарный объем инвестиций Ленобласти составляет треть от общероссийского, а за 2020 год составил 458,1 млрд рублей.