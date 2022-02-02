Четыре управляющие компании Мурино получили штрафы на 138 тысяч рублей

Коммунальщики были наказаны рублем за плохую уборку снега в городе.
Четыре административных дела было заведено за ненадлежащую уборку снега в Мурино. К ответственности УК решили привлечь после рассмотрения Госжилнадзором жалоб со стороны жителей.
В результате все ответственные были оштрафованы на общую сумму в 138 000 рублей.
Также в Мурино по поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко продолжается масштабная уборка снега и наледи. Госжилнадзор осуществляет мониторинг за проведением работ в составе рабочей группы.
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