Четыре управляющие компании Мурино получили штрафы на 138 тысяч рублей

Коммунальщики были наказаны рублем за плохую уборку снега в городе.

Четыре административных дела было заведено за ненадлежащую уборку снега в Мурино. К ответственности УК решили привлечь после рассмотрения Госжилнадзором жалоб со стороны жителей.

В результате все ответственные были оштрафованы на общую сумму в 138 000 рублей.

Также в Мурино по поручению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко продолжается масштабная уборка снега и наледи. Госжилнадзор осуществляет мониторинг за проведением работ в составе рабочей группы.