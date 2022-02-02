В Петербурге сдают крошечную квартиру с унитазом над кухней

В Петербурге на «Авито» разместили объявление о сдаче в аренду квартиры площадью всего 10 квадратных метров.

Квартира находится в доме по улице Стахановцев. Стоимость аренды, согласно объявлению, составляет 9 тысяч рублей в месяц. На фотографиях видно, что большую часть площади квартиры занимает спальное место, нашлось место и для кухни с микроволновкой и духовкой. А прямо над кухней расположились душ и унитаз. Окон в квартире нет.

Скриншот: Авито.