В Петербурге сдают крошечную квартиру с унитазом над кухней

В Петербурге на «Авито» разместили объявление о сдаче в аренду квартиры площадью всего 10 квадратных метров.
Квартира находится в доме по улице Стахановцев. Стоимость аренды, согласно объявлению, составляет 9 тысяч рублей в месяц. На фотографиях видно, что большую часть площади квартиры занимает спальное место, нашлось место и для кухни с микроволновкой и духовкой. А прямо над кухней расположились душ и унитаз. Окон в квартире нет.
Скриншот: Авито.
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