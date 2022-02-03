В Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости COVID-19 будет продолжаться

Рост заболеваемости COVID-19 в России еще будет продолжаться некоторое время, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

РИА Новости. — Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости, — сказала Пшеничная в беседе с

Эксперт Роспотребнадзора пояснила, что в Москве, Подмосковье и Петербурге на данный момент доминирует омикрон-штамм, обладающий большей заразностью, чем «дельта», в связи с этим рост заболеваемости такой стремительный.

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов, в свою очередь, дал прогноз, что текущий пик заболеваемости COVID-19 пойдет на спад к концу февраля – началу марта.

Вам будет интересно Петербургский котик решил помочь дворнику с уборкой снега Пушистик беззаботно играл с дворником. ﻿ В телеграм-канале Питерская Булка появилось видео, на котором котик помогает в уборке снега дворнику на одной... 03.02.2022 44

— После того, как спадет зимний пик, будет еще небольшой пик в марте-апреле, который будет по-разному выражен в разных климатических зонах, — добавил Щелканов.

Затем к лету будет локальный минимум, продолжил эксперт. Он отметил, что в сентябре-октябре после летнего отдыха «подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ».