В Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости COVID-19 будет продолжаться

Рост заболеваемости COVID-19 в России еще будет продолжаться некоторое время, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.
Эксперт Роспотребнадзора пояснила, что в Москве, Подмосковье и Петербурге на данный момент доминирует омикрон-штамм, обладающий большей заразностью, чем «дельта», в связи с этим рост заболеваемости такой стремительный.
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов, в свою очередь, дал прогноз, что текущий пик заболеваемости COVID-19 пойдет на спад к концу февраля – началу марта.
Затем к лету будет локальный минимум, продолжил эксперт. Он отметил, что в сентябре-октябре после летнего отдыха «подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ».