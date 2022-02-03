Прокуратура начала проверку по факту застрявшего в Рогатино на путях автомобиля

Столкновение грузового поезда с автомобилем произошло на переезде в Волосовском районе.
Открытые источники
Открытые источники
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры в Ленобласти, ведомство начало проверку по факту столкновения поезда с автомобилем «Фольксваген» вблизи деревни Рогатино 2 февраля.
Отмечается, что водитель легковушки выехал на нерегулируемый переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние до автомобиля было слишком малым.
— Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования, — заключили в ведомстве.
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02.02.2022 124