Генпрокурор Краснов поручил проверить обоснованность стоимости тестов на COVID-19

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность цены на исследования на коронавирус методом ПЦР.

Как сообщили в ведомстве, в связи с сообщениями прессы о существенном росте цен на диагностические услуги медорганизаций генпрокурор Краснов поручил прокурорам субъектов России провести проверки обоснованности стоимости исследований на наличие возбудителя COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в лабораториях больниц и медцентров. Проверки следует провести также в частных клиниках, а также было поручено проверить цены на тест-системы в аптеках.

По нарушениям примут меры реагирования. С учетом государственной важности вопросы соблюдения законодательства в сфере борьбы с коронавирусом находятся под контролем Генпрокуратуры.