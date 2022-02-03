Генпрокурор Краснов поручил проверить обоснованность стоимости тестов на COVID-19

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность цены на исследования на коронавирус методом ПЦР.
Как сообщили в ведомстве, в связи с сообщениями прессы о существенном росте цен на диагностические услуги медорганизаций генпрокурор Краснов поручил прокурорам субъектов России провести проверки обоснованности стоимости исследований на наличие возбудителя COVID-19 методом полимеразной цепной реакции в лабораториях больниц и медцентров. Проверки следует провести также в частных клиниках, а также было поручено проверить цены на тест-системы в аптеках.
По нарушениям примут меры реагирования. С учетом государственной важности вопросы соблюдения законодательства в сфере борьбы с коронавирусом находятся под контролем Генпрокуратуры.
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01.02.2022 167