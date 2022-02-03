Пару пробегающих лосей и семейство кабанов заметили у Новоприозерского шоссе — видео

Во Всеволожском районе Ленобласти автомобилисты заметили у Новоприозерского шоссе лосей и кабанов — животные бродили по заснеженным обочинам, но на дорогу не выходили.
Видео прогулок животных опубликовали паблике «ДТП и ЧП | СПб» в ВК. Как сообщают очевидцы, лоси ходили между Васкелево и Агалатово. Животные пробирались по сугробам в лес.
А недалеко от Скотного автомобилисты заметили стаю диких кабанов. Очевидец уточнил, что часто видит их в этом месте.
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