Пару пробегающих лосей и семейство кабанов заметили у Новоприозерского шоссе — видео

Во Всеволожском районе Ленобласти автомобилисты заметили у Новоприозерского шоссе лосей и кабанов — животные бродили по заснеженным обочинам, но на дорогу не выходили.

Видео прогулок животных опубликовали паблике «ДТП и ЧП | СПб» в ВК. Как сообщают очевидцы, лоси ходили между Васкелево и Агалатово. Животные пробирались по сугробам в лес.

А недалеко от Скотного автомобилисты заметили стаю диких кабанов. Очевидец уточнил, что часто видит их в этом месте.