Во Всеволожске жители трех аварийных домов получили новые квартиры

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Весь прошлый год во Всеволожске Ленобласти велась активная работа по расселению трех аварийных многоквартирных домов.

Речь идет о домах №№170 и 171 по Октябрьскому проспекту, а также доме №126 на улице Баркановской. Теперь же новоселье в новых квартирах смогут отметить 48 человек.

Добавляется, что площадь новых квартир превышает площадь расселяемых в аварийных домах на 212,7 «квадратов». В среднем каждое помещение стало больше почти на 14 квадратных метров.

Вам будет интересно
Во Всеволожске жители трех аварийных домов получили новые квартиры расселение, Ленобласть, всеволожск, аварийные дома
Жилой комплекс для расселения аварийного жилья строится в Подпорожье
Для расселения аварийного жилья будет возведено шесть домов общей площадью более 30,3 тысяч квадратов на проспекте Кирова в Подпорожье. Первый корпус...
20.01.2022 258

Администрация Всеволожского района планирует расселить еще 16 домов – для этого подали уже две заявки. Также были заключены договоры на экспертизу 42 многоквартирных дома для определения степени износа, и 33 из них признали непригодными и подлежащими сносу.

В 2022 году в Ленобласти построят 10 домов, квартиры в которых приобретут для реализации программы расселения аварийного жилья. Новые квартиры получат 2 730 проживающих в аварийном жилье.

Автор