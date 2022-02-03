Во Всеволожске жители трех аварийных домов получили новые квартиры

Весь прошлый год во Всеволожске Ленобласти велась активная работа по расселению трех аварийных многоквартирных домов.
Речь идет о домах №№170 и 171 по Октябрьскому проспекту, а также доме №126 на улице Баркановской. Теперь же новоселье в новых квартирах смогут отметить 48 человек.
Добавляется, что площадь новых квартир превышает площадь расселяемых в аварийных домах на 212,7 «квадратов». В среднем каждое помещение стало больше почти на 14 квадратных метров.
Администрация Всеволожского района планирует расселить еще 16 домов – для этого подали уже две заявки. Также были заключены договоры на экспертизу 42 многоквартирных дома для определения степени износа, и 33 из них признали непригодными и подлежащими сносу.
В 2022 году в Ленобласти построят 10 домов, квартиры в которых приобретут для реализации программы расселения аварийного жилья. Новые квартиры получат 2 730 проживающих в аварийном жилье.