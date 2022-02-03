Россияне стали чаще покупать крепкий алкоголь в больших бутылках

Как показали итоги прошлого года, в прошлом году в торговых сетях уровень продаж алкоголя в литровых бутылках увеличился на 30–60%. А доля аналогичного формата таких напитков как виски, ром и ликеры превысила 10%.

«Коммерсант» со ссылкой на владельца бренд-агентства Kaufman Станислава Кауфмана пишет, что подобная тенденция дает производителям возможность сократить издержки в процессе производства больших емкостей.

Представители «Винлаба», комментируя ситуацию, говорят о том, что все дело в желании потребителей сократить количество посещений магазинов и покупать больше за один визит. Кроме того, большие литражи дают возможность экономить.

В частности, в «Перекрестке» водку «Русский стандарт» можно купить по цене 499–569 руб. за 0,5 л, 739 руб. за 0,7 л и по 899 руб. за 1 л.

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Об увеличении объемов продаж крепкого алкоголя в литровых бутылках свидетельствуют и представители российского Auchan, не называя конкретных цифр, но говоря о том, что все дело в непростой эпидемиологической обстановке и сокращением частоты посещений общественных мест.