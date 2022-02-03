Причал в Приозерске станет частью туристического кластера

Новый причал до Валаамского монастыря построят в Приозерске.

«Сегодня основной туристический поток в Валаамский монастырь проходит через города Приозерск и Сортавала. Ежегодно обитель посещают около 150 тысяч человек, но существующие причалы уже не справляются с нагрузкой. Монастырь обратился в правительство региона с инициативой по расширению действующего объекта в Приозерске. Мы готовы оказать содействие», — сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Благодаря сети причалов, Ленобласть создала уникальный туристический маршрут, повторяющий часть легендарного речного торгового пути Древней Руси «Из варяг в греки» от Старой Ладоги через Кириши к Грузино и далее в Великий Новгород.

По инициативе губернатора Ленинградской области все средства, поступающие в региональный бюджет от развития речного туризма, будут направляться на реставрацию и восстановление исторических памятников.

Как уже писал ivbg.ru, в начале 2018 года губернатор Александр Дрозденко на инвестиционном форуме в Сочи подписал соглашение с компанией «Конт», согласно которому в течение пяти лет инвестор вложит один миллиард рублей в строительство новых причалов. Уже введен в эксплуатацию причал в Старой Ладоге, Свирьстрое Лодейнопольского района, Невской Дубровке, Киришах, у Невского Пятачка.