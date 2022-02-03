Москва признана лучшим городом мира по качеству жизни

Неожиданные результаты исследований опубликовало ООН.

Столица России признана лучшим мегаполисом мира по уровню развития инфраструктуры и качеству жизни. Специалисты пришли к такому выводу после изучения разных показателей 50 крупнейших городов планеты. В сам рейтинг в итоге попали только 29 мегаполисов. Об этом свидетельствуют данные Индекса городского процветания ООН.

По уровню развития инфраструктуры Москва набрала 83,2 балла. К слову, Лондону насчитали 75,9 балла. Первое место столица России заняла и по показателю качества жизни – 68,3 балла. На второе месте также Лондон, а третья строчка у Парижа.

При этом, в глобальном рейтинге с учетом всех показателей Москва оказалась на третьем месте, на первом – Сингапур, а второе место занимает Торонто.