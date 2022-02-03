Больше 5 тысяч дольщиков «Петростроя», «Тареала» и «Романтики» получат ключи от квартир в этом году

В новом году правительство региона намерено восстановить права 5366 обманутых дольщиков.

Об этом в четверг, 3 февраля, передаёт пресс-служба Правительства Ленобласти.

Как заявил заместитель председателя правительства Евгений Барановский, в эксплуатацию введут 47 проблемных ЖК, из которых 19 достроит региональный фонд защиты прав граждан, еще 28 — инвесторы. Все проблемные объекты являются детищем «Петростроя», «Тареала» и «Романтика».

Также 2271 человек смогут получить компенсации по ранее принятым решениям Наблюдательного совета Фонда развития территорий.

Напомним, ранее Барановский представил губернатору региона Александру Дрозденко карту по восстановлению прав обманутых дольщиков. Тогда отмечалось, что чиновники намерены полностью закрыть вопрос с проблемными домами в области к концу текущего года.