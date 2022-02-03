В Колпино построят новый корпус больницы Боткина за 30 млрд рублей

Александр Беглов и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин подписали дорожную карту по строительству нового корпуса инфекционной больницы имени Боткина.

Отделение на пересечении улиц Севастьянова и Георгия Водопьянова в Колпино будет рассчитано на 770 коек. Медицинский комплекс планируют построить на основе концессионного соглашения.

Соглашение о намерениях между банком и правительством Петербурга о строительстве нового корпуса было подписано на петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Размер инвестиций оценивается в 30 млрд рублей.