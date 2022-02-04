Продажи попкорна в России за год выросли на 27 процентов

В России за минувший год почти на 30% выросли продажи попкорна. Причем рост оказался самым высоким в категории перекусов.

По мнению специалистов, причина такого высокого спроса связана с пандемией коронавируса. Привычная для просмотра фильмов в кинотеатрах закуска оказалась востребована и в то время, когда многие стали чаще смотреть кино дома. Кроме того, свою роль сыграло и предложение. Так, на прилавках российских магазинов появился разнообразный выбор данного продукта, пишет РБК.

Согласно исследованию, продажи попкорна увеличились примерно на 27% в денежном выражении и на 18% в натуральном. Чаще россияне стали покупать и картофельные чипсы, однако цифры оказались скромнее. Рост составил только 17 % в денежном выражении.