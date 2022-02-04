Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами туманного рассвета

Автор: Александр Селиванов
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Жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали невероятно красивый рассвет. Яркие кадры утреннего неба тут же заполонили соцсети.

Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами туманного рассвета фотографы, фотографии, Санкт-Петербург, Рассветы, природаИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами туманного рассвета фотографы, фотографии, Санкт-Петербург, Рассветы, природаИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами туманного рассвета фотографы, фотографии, Санкт-Петербург, Рассветы, природаИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами туманного рассвета фотографы, фотографии, Санкт-Петербург, Рассветы, природаИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами туманного рассвета фотографы, фотографии, Санкт-Петербург, Рассветы, природаИсточник: https://t.me/astrophotoboloto

Невероятно красивый рассвет порадовал жителей и гостей Северной столицы.

Кстати, неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет прохладной и снежной.

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27.01.2022 198
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