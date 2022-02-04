У москвичей перестали брать повторный ПЦР-тест на COVID-19 после выздоровления

Повторный ПЦР-тест на COVID-19 перестали брать у жителей Москвы после выздоровления, рассказали в нескольких столичных поликлиниках и в колл-центре по коронавирусу.

Медики одной из московских больниц сообщили, что в настоящее время повторный ПЦР-тест после карантина делать не требуется. Врачи из другой поликлиники добавили, что повторные тесты в данный момент «никто не берет», а карантин закрывается автоматически, пишет РИА Новости.

Также на горячей линии Москвы по COVID-19 один из операторов рассказал, что, по имеющимся данным, на 10-11 день должны взять повторный ПЦР-тест. Однако он посоветовал обратиться за более подробной информацией в поликлинику или на портал «mos.ru».

Другой оператор заявил, что обладает информацией, согласно которой повторный ПЦР-тест с 24 января не проводится.

Вам будет интересно Генпрокурор Краснов поручил проверить обоснованность стоимости тестов на COVID-19 Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность цены на исследования на коронавирус методом ПЦР. Как сообщили в ведомстве, в связи с... 03.02.2022 123

Московский департамент здравоохранения и оперштаб по контролю и мониторингу эпидситуации в столице пока не комментировали эту информацию.