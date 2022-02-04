Младшеклассников и детей-льготников обеспечат питанием в февральские каникулы в Ленобласти

Сухпайки будут выданы каждому ребенку по заявлению родителей.
По информации комитета общего и профессионального образования Ленобласти, ученики младших классов и льготники будут полностью обеспечены питанием.
Так, школьники в полном объеме будут получать все питательные вещества по средствам выдачи сухпайков с 14 по 23 февраля.
Отмечается, что сухпайки (и молоко) получат не только ученики с 1 по 4 класс на каникулах, но и льготники более старших классов на дистанционном обучении.
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03.02.2022 339