Ранее объявленные в Ленобласти внеочередные школьные каникулы отменяются

В Ленобласти уточнили период школьных каникул и дистанционного обучения.

Александр Дрозденко с учетом текущей обстановки по заболеваемости COVID-19 и рекомендаций Роспотребнадзора отменил ранее объявленные для всех классов внеплановые каникулы с 13 по 20 февраля. Дело в том, что на карантине сейчас находятся 13,8% учеников от общего количества. При этом, согласно рекомендациям, «дистанционка» или каникулы вводятся при достижении эпидпорога в 20%.

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Но тем не менее на каникулы с 14 по 23 февраля уйдут только младшие классы. В этот период для старшеклассников будет организовано дистанционное обучение. Но в некоторых школах, где болеют более 40% учеников, каникулы могут начаться уже с 10 февраля, сообщает telegram-канал «Тайны Ленинградского двора».

А тем временем в Ленобласти набирает обороты прививочная кампания среди подростков – уже вакцинировалось 137 человек. Поставить прививку можно в 22 прививочных пунктах на базе детских отделений больниц и поликлиник.