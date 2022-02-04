Видео: в день открытия игр в Пекине на улицы Петербурга выехал «Олимпийский трамвай»

Сегодня, 4 февраля, в честь открытия ХХIV зимних Олимпийских игр в Пекине в Петербурге запустили «Олимпийский трамвай».

По традиции трамвай стартовал от дома № 50-Б на Садовой улице. Именно там, в бывшем Императорском обществе спасания на водах, в 1911 году был создан Олимпийский комитет России.

Видео: 78.ru

До Троицкой площади проехали чемпионы и призеры зимних и летних Олимпийских игр разных лет.

Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Россию на играх представят трое спортсменов из Ленобласти. Александр Дрозденко пожелал успехов спортсменам.