Ведущий инженер РЖД из Всеволожска взяла кредиты в пяти банках и перевела мошенникам почти 12 млн

В полицию Ленобласти обратилась 54-летняя жительница Всеволожска, которая занимает должность ведущего инженера в «РЖД». Она рассказала, что стала жертвой мошенников.

По ее словам, что с 27 января по 1 февраля ей и ее супругу поступали звонки от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ. Мужчина убедил женщину оформить кредиты в пяти банках и перевести на неустановленный счет 11 866 000 рублей. Именно так, по мнению мошенника, пострадавшая могла обезопасить свои средства.

Возбуждено уголовное дело.