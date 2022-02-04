Ведущий инженер РЖД из Всеволожска взяла кредиты в пяти банках и перевела мошенникам почти 12 млн

Автор: Гузель Галимова
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В полицию Ленобласти обратилась 54-летняя жительница Всеволожска, которая занимает должность ведущего инженера в «РЖД». Она рассказала, что стала жертвой мошенников.

По ее словам, что с 27 января по 1 февраля ей и ее супругу поступали звонки от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ. Мужчина убедил женщину оформить кредиты в пяти банках и перевести на неустановленный счет 11 866 000 рублей. Именно так, по мнению мошенника, пострадавшая могла обезопасить свои средства.

Возбуждено уголовное дело.

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