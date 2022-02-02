Троих полицейских уволили после драки в отделе в Петербурге

Двух инспекторов ДПС и сотрудницу уголовного розыска уволили после устроенной ими драки в отделе полиции Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, соответствующее решение было принято в результате служебной проверки. Основанием стала «несовместимость действий всех троих со званием сотрудника органов внутренних дел».

Конфликт между сотрудниками ДПС и девушкой — оперуполномоченным уголовного розыска произошел в ночь на 1 февраля из-за парковки около отдела полиции, затем они устроили потасовку уже внутри. Момент драки попал на видео.

На кадрах видно, как девушка кому-то звонит и пытается объяснить ситуацию. В это время один из инспекторов просит ее предъявить служебное удостоверение. Та в ответ грубо отталкивает его, после чего девушку валят на пол, а далее слышны ее истошные крики.

В отношении нападавшего 34-летнего инспектора ДПС возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Он задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

У 24-летней оперуполномоченной уголовного розыска диагностировали закрытый перелом левой плечевой кости.