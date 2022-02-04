Число погибших после обследования желудка в медцентре Петербурга возросло до семи

Автор: Гузель Галимова
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Жертвами обследований желудка в одном из диагностических центров в Петербурге стали семь человек. Ранее сообщалось о трех погибших.

По версии следствия, в этом центре для обследования желудка вместо медицинского применялся промышленный химический препарат. В результате пострадали более 20 человек, семь из них умерли.

Следователи уже установили поставщика этого препарата. Там изъяли документы и другие вещественные доказательства, проводятся допросы, сообщает пресс-служба СК России.

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