Число погибших после обследования желудка в медцентре Петербурга возросло до семи

Жертвами обследований желудка в одном из диагностических центров в Петербурге стали семь человек. Ранее сообщалось о трех погибших.

По версии следствия, в этом центре для обследования желудка вместо медицинского применялся промышленный химический препарат. В результате пострадали более 20 человек, семь из них умерли.

Следователи уже установили поставщика этого препарата. Там изъяли документы и другие вещественные доказательства, проводятся допросы, сообщает пресс-служба СК России.

Вам будет интересно В деревне Верхние Осельки рецидивист жестоко избил и изнасиловал пенсионерку В полицию Ленобласти 27 января обратилась женщина и рассказала, что в деревне Верхние Осельки Всеволожского района ночью неизвестный пробрался в... 02.02.2022 273

Ранее был задержан и арестован главврач клиники. Его обвиняют в «Причинении смерти по неосторожности» и «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Позже задержали заведующую отделом лучевой диагностики центра. Сейчас решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения.