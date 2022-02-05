Из горевшего дома в Островках спасли обгоревшего мужчину и женщину с переломом

Пожар охватил 100 квадратных метров частного дома, расположенного в деревне Островки во Всеволожском районе Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 5 февраля в 04:15. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины.

Из горевшего здания до прибытия пожарных жители деревни вынесли 44-летнюю женщину. Медики диагностировали у нее вывих руки и перелом ноги. По предварительной информации, травмы получены при эвакуации.

Спасатели эвакуировали их горевшего дома 19-летнего молодого человека с ожогами всего тела. Пострадавшие госпитализированы.