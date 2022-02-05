Температура в Ленобласти 6 февраля местами робко выйдет из минуса

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 6 февраля на территории Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный и мокрый снег.

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Температура воздуха в ночное время составит -3… -11 °C. Днем +1… -7 °C. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с, ночью на востоке и в конце дня на западе 7-12 м/с.