Умер чемпион олимпийских игр по фехтованию Борис Мельников

Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион по фехтованию 1964 года Борис Мельников умер в возрасте 83 лет.

«Пришла грустная весть. Сегодня ушел из жизни наш земляк – олимпийский чемпион по фехтованию 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР Борис Борисович Мельников», – сообщает комитет по физической культуре и спорту Петербурга

Точная причина смерти уточняется.