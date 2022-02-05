Умер чемпион олимпийских игр по фехтованию Борис Мельников

Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион по фехтованию 1964 года Борис Мельников умер в возрасте 83 лет.
«Пришла грустная весть. Сегодня ушел из жизни наш земляк – олимпийский чемпион по фехтованию 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР Борис Борисович Мельников», – сообщает комитет по физической культуре и спорту Петербурга
Точная причина смерти уточняется.
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