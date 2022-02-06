Обгоревшее тело нашли после пожара в деревне Мины

Сообщение о пожаре поступило вечером 5 февраля — горела квартира на Школьной улице в деревне Мины Гатчинского района Ленобласти.
Пламя распространилось на несколько комнат, охватило площадь в 51 квадратный метр. На месте происшествия работали 16 человек, задействовав четыре единицы техники, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: пресс-службы прокуратуры Ленобласти
Пожарные вывели из дома 15 человек. Двоих из госпитализировали — жительница соседней квартиры и ее 7-летняя дочь надышались угарным газом. В полыхавшем помещении обнаружено обгоревшее тело хозяйки квартиры.
Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Прокуратура начала проверку.
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04.02.2022 146