Обгоревшее тело нашли после пожара в деревне Мины

Автор: Гузель Галимова
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Сообщение о пожаре поступило вечером 5 февраля — горела квартира на Школьной улице в деревне Мины Гатчинского района Ленобласти.

Пламя распространилось на несколько комнат, охватило площадь в 51 квадратный метр. На месте происшествия работали 16 человек, задействовав четыре единицы техники, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Обгоревшее тело нашли после пожара в деревне Мины
Обгоревшее тело нашли после пожара в деревне Мины
Фото: пресс-службы прокуратуры Ленобласти

Пожарные вывели из дома 15 человек. Двоих из госпитализировали — жительница соседней квартиры и ее 7-летняя дочь надышались угарным газом. В полыхавшем помещении обнаружено обгоревшее тело хозяйки квартиры.

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Прокуратура начала проверку.

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