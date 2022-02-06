В Ленобласти более 37 тысяч жителей лечатся от коронавируса дома

В Ленобласти на сегодняшний день, 6 февраля, на амбулаторном лечении находятся 37 423 жителя с подтвержденным коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 127 155 случаев заболевания COVID-19. Только за последние сутки заболели 2 097 человек, из них 10 привитых. На сегодняшний день для больных с коронавирусом и пневмонией в Ленобласти развернуто 2 269 коек, занято – 1 771, из них 26 человек подключены к аппарату ИВЛ.

Всего с начала прививочной кампании привито 1 019 415 жителей Ленобласти, в том числе 205 детей.

Ранее редакция ivbg.ru опубликовала окончательный перечень ограничительных мер, действующих в Ленобласти до 20 февраля.