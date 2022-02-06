В Мурино рецидивист остановил лифт, чтобы украсть телефон у застрявшей девушки

Во Всеволожском районе Ленобласти сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался забрать у застрявшей в лифте девушки телефон.

Как выяснилось, мужчина пробрался в шахту лифта в одном из жилых комплексов на проспекте Авиаторов Балтики и с помощь специального ключа остановил кабину. Затем, представившись работником аварийной службы, немного отжимал двери и просил застрявшего пассажира передать ему телефон якобы для того, чтобы подсветить пространство фонариком и выяснить причины поломки механизма. Но девушка уже была наслышана о подобной схеме мошенничества.

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