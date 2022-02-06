Роспотребнадзор: классы будут переводить на «дистанционку» при отсутствии 20% учеников

Ранее для перевода на дистанционное обучение достаточно было одного заболевшего СOVID-19 ребенка в классе или группе детского сада.

С воскресенья, 6 февраля, в России изменятся условия перевода школьных классов или групп в детских садах на «дистанционку». Теперь на карантин будут закрывать в том случае, если количество заболевших детей составляет 20%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Новые правила связаны с особенностями течения заболевания при заражении штаммом «омикрон», которое схоже с течением ОРВИ. В ведомстве подчеркнули, «этот критерий вывода на дистанционное обучение успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в РФ».

Тем временем в Ленобласти набирает обороты прививочная кампания среди подростков – уже вакцинировалось 205 человек. Напомним, объявленные ранее общие для всех классов внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля отменили. На каникулы уйдут только младшие классы.