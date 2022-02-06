В небе над Лебяжье наблюдали перламутровое северное сияние — фото

В Ленобласти в минувшие выходные вновь наблюдали северное сияние.
Очевидцам удалось заснять сполохи перламутрового цвета у поселка Лебяжье в Ломоносовском районе Ленобласти. Кадры были опубликованы в паблике «Aurora Hunters — Охотники за сиянием» в ВК.
Фото здесь и далее: Катя Стрельникова
А на острове Мощный изумрудные огни виднелись на оранжево-желтом фоне. Фотографии были сделаны на телефон.
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06.02.2022 85