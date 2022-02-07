Видео: на КАД водитель решил научить вождению другого, а сам отправился в полет

Очевидцу удалось снять на камеру дорожный конфликт, который привел к серьезному ДТП.

Как поделился автор ролика, один из водителей решил научить впередиидущую иномарку «правильному» торможению. После обгона он начал резко тормозить. Чтобы уйти от столкновения второй водитель вырулил вправо на съезд к ЗСД. Его новоявленный оппонент решил проехать за ним, но повернул слишком поздно и наехал на дорожный ограничитель.

Скорости хватило, чтобы иномарку подбросило на несколько метров вверх. Информация о пострадавших пока не поступала.