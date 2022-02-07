Суд продлил Хованскому меру пресечения

Автор: Анастасия Щербакова
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Court considers motion to cancel arrest of social media influencer Khovansky charged with public justification of terrorism
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

До 8 апреля блогер останется под запретом на определенные действия.

Как передает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Юрию Хованскому, обвиняемому в публичном оправдании терроризма, продлили меру пресечения в виде запрета определённых действий,

Блогер просил не продлевать ранее назначенную меру или хотя бы исключить запрет на использование интернета, но суд отказал. Мера пресечения продлена сроком до 8 апреля.

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