В Купчино беременная девушка попала в больницу после свалившегося на нее снега

Беременная жительница Фрунзенского района госпитализирована после падения снега с крыши одного из торговых комплексов.

Об этом вечером, 7 февраля, стало известно Фонтанке.

Как передают экстренные службы, 27-летняя девушка с травмами головы попала в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Врачам она рассказала, что на нее свалилась куча снега с крыши местного ТЦ.

Однако в районной администрации уточнили, что беременная женщина действительно попала под обрушение снега, но при этом не пострадала. Руководство торгового центра, с которого и свалился снег, решает вопрос самостоятельно и идёт навстречу девушке, отметили в пресс-службе.