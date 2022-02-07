В Петербурге и Ленобласти второй месяц ищут пропавшую 27-летнюю девушку

О пропаже Анастасии Очкасовой стало известно еще 2 января. О ее судьбе до сих пор ничего неизвестно.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помощи в розыске Очкасовой Анастасии Григорьевны. 2 января этого года она ушла из дома в Петербурге и не вернулась.

Напомним, в социальной сети «Вконтакте» уже давно организована группа поисков Приклонского Владимира Андреевича, пропавшего более трех лет назад. В последний раз его видели весной 2020 года в Петербурге.