В Петербурге и Ленобласти второй месяц ищут пропавшую 27-летнюю девушку

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

О пропаже Анастасии Очкасовой стало известно еще 2 января. О ее судьбе до сих пор ничего неизвестно.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит помощи в розыске Очкасовой Анастасии Григорьевны. 2 января этого года она ушла из дома в Петербурге и не вернулась.

x24z368AO10
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер

Напомним, в социальной сети «Вконтакте» уже давно организована группа поисков Приклонского Владимира Андреевича, пропавшего более трех лет назад. В последний раз его видели весной 2020 года в Петербурге.

Вам будет интересно
В Петербурге и Ленобласти второй месяц ищут пропавшую 27-летнюю девушку пропал человек, Петербург, ЛизаАлерт, Ленобласть
Помогать «ЛизеАлерт» искать пропавших людей будут курьеры Delivery Club
Популярный сервис доставки еды и поисковой отряд объявили о сотрудничестве. О доброй инициативе рассказала пресс-служба сервиса доставки еды "Delivery Club" в...
07.02.2022 108
Автор