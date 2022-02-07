Ольга Амельченкова выступила против замены живого Вечного огня цифровым изображением

Автор: Гузель Галимова
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Недавно в Ростовской области, в селе Приморка у постамента мемориала павшим воинам Великой Отечественной Войны местные власти установили монитор с трансляцией Вечного огня.

Это вызвало широкое обсуждение в соцсетях. Депутат Госдум Ольга Амельченкова прокомментировала эту новость. Она высказалась за использование современных технологий, которые способствую сохранению исторической памяти и просвещению россиян. Однако, по мнению депутата, подобные новшества не применимы к Вечному огню.

«Но применимо ли все это к такому священному для каждого символу, как Вечный огонь? Ведь это символ памяти народа о павших героях и Великой Победе. Замена его на цифровое изображение не представляется правильной», — подчеркнула Амельченкова.

Она рассказала о предложениях «Единой России» об установке нулевого размера платы за газ, поставляемого на обеспечение работы Вечных огней. Путин поддержал данную инициативу. Также партия внесет предложение о законодательном регулировании постоянной работы Вечных огней в России, которые не должны быть потушены.

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