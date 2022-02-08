В связи с ростом количества заболевших COVID-19 усиливается нагрузка на систему здравоохранения. Потому по поручению Александра Дрозденко в Ленинградской области предприняты меры по облегчению ситуации.
«Сейчас основная, конечно, нагрузка на здравоохранение – это амбулаторное лечение. У нас никогда не было таких цифр одновременно. И, конечно, мы видим большие очереди, особенно в городах Ленинградской области, – рассказал Александр Дрозденко
С целью нормализации ситуации в регионе были запущены дополнительные амбулатории и передвижные поликлиники. В крупных жилых массивах – Мурино, Кудрово и Южном во Всеволожске – переданы под кабинеты врачей общей практики офисные и муниципальные помещения.
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