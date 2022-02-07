В Ленобласти на карантин закрыты 992 класса и 256 групп в детских садах

В Ленобласти на сегодняшний день, 7 февраля, нет образовательных учреждений, которые бы полностью были закрыты из-за коронавируса или ОРВИ.

На карантине из-за коронавируса сейчас находятся 340 классов, то есть 9 168 учеников, из-за ОРВИ и гриппа – 652, 15 863 учеников. Большая часть классов, которые переведены на дистанционное обучение, находятся во Всеволожском районе.

В детских садах Ленобласти на карантин из-за коронавируса закрыты 83 группы, то есть 1 723 ребенка, из-за ОРВИ и гриппа – 173 группы, 3 434 ребенка, сообщает Online47 со ссылкой на комитет общего и профессионального образования.

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Напомним, объявленные ранее общие для всех классов внеплановые каникулы с 7 по 20 февраля отменили. На каникулы уйдут только младшие классы.

Также ранее стало известно, что классы теперь будут переводить на «дистанционку» при отсутствии 20% учеников.