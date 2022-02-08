Стало известно, где на 8 февраля зафиксированы 2214 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 2214 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 8 февраля.
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30.10.2021 1908
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+59), Астрачи (+1), Пикалёво (+45), Ефимовский (+2), Подборовье (+1), Самойлово (+1), Большой Двор (+3), Радогощь (+1), Черницы (+1), Борки (+1), Логиново (+1), Совхозный (+2).
- Волосовский район: Волосово (+27), Кикерино (+3), Бегуницы (+2), Сумино (+2), Курковицы (+1), Извара (+1), Сельцо (+2), Зимитицы (+1), Торосово (+3), Беседа (+1), Большая Вруда (+1), Ущевицы (+2), Клопицы (+1), Калитино (+1), Жилгородок (+1), Будино (+1), Ославье (+1), Рабитицы (+3).
- Волховский район: Волхов (+2), Сясьстрой (+2), Новая Ладога (+2), Усадище (+2).
- Всеволожский район: Мурино (+18), Всеволожск (+179), Кудрово (+73), Янино-1 (+24), Проба (+2), Новая Проба (+2), Новое Девяткино (+6), Воейково (+1), Разметелево (+4), пос. Щеглово (+11), д. Щеглово (+2), СНТ Щеглово-1 (+1), Сертолово (+36), Ваганово (+3), Новосаратовка (+1), пгт. им. Морозова (+44), Ковалево (+2), Старая (+6), пгт. Токсово (+3), Новая пустошь (+1), Романовка (+25), Бугры (+11), Гарболово (+2), Агалатово (+2), СНТ Бабино-1 (+1), пгт. им. Свердлова (+23), Лесное (+1), Красная Заря (+1), Ириновка (+1), Дубровка (+18), Мяглово (+1), Дунай (+1), Суоранда (+1), СНТ «Русский дизель» (+1), Кокосы (+1), Павлово (+3), Углово (+3), Вирки (+1), Корнево (+6), Хапо-Ое (+2), Рахья (+9), Куйвози (+3), Пески (+2), Кальтино (+6), Райский уголок (+1), Ёксолово (+1), Минулово (+1), Рыжики (+1), Токкари (+1). Ладожское Озеро (+1), Блудное (+1), Крестьянские Покосы (+1), Новая Проба (+1), Ника (+1), Висхаги (+1).
- Выборгский район: Выборг (+104), Перово (+2), Гончарово (+6), Первомайское (+4), Рощино (+8), Советский (+4), Селезнево (+10), Лужайка (+1), Светогорск (+4), Поляны (+2), Приморск (+40), Коробицыно (+1), Балтиец (+1), Боровинка (+1), Кондратьево (+7), Соколинское (+1), Каменка (+1), Зеркальный (+1), Черкасово (+2), Пруды (+1), Житково (+3), Вещево (+4), Большой Бор (+2), Токарево (+1), Новинка (+1), Лейпясуо (+1), Возрождение (+6), Горьковское (+1), Староселье (+1), Пушное (+3).
- Гатчинский район: Гатчина (+17), Тайцы (+4), Никольское (+1), Кобралово (+1), Меньково (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+2), Вырица (+2), Малое Верево (+1), Терволово (+1), Коммунар (+10), д. Ивановка, Веревское с/п (+1), д. Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Шпаньково (+1), Малые Колпаны (+5), Большие Колпаны (+7), Елизаветино (+2), Тихковицы (+2), Новый Свет (+1), Дружная Горка (+1), Сусанино (+1), Семрино (+3), Торфяное (+1), Алексеевка (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+44), Усть-Луга (+1), Ополье (+1), Кингисеппский (+1), Большая Пустомержа (+1), Веймарн (+1), Алексеевка (+1), Неппово (+6), Липово (+1), Ивангород (+14).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+140), Будогощь (+13), Пчевжа (+6), Тихорицы (+1).
- Кировский район: Кировск (+39), Шлиссельбург (+12), Отрадное (+21), Приладожский (+4), Синявино (+1), Назия (+5), Павлово (+8), Шум (+2), Молодцово (+1), Путилово (+3), Мга (+3).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5).
- Ломоносовский район: Низино (+2), Русско-Высоцкое (+3), Аннино (+5), Ропша (+1), Гостилицы (+4), Большая Ижора (+3), Горбунки (+7), Лаголово (+2), Гора-Валдай (+2), Виллози (+4), Лопухинка (+1), Лебяжье (+5), Копорье (+3), Ломаха (+1).
- Лужский район: Луга (+49), Торковичи (+1), Ям-Тесово (+3), Заклинье (+3), Толмачёво (+3), Калгановка (+1), Осьмино (+2), Оредеж (+1), Володарское (+1), Дзержинского (+5), Волошово (+1), Ретюнь (+2), Скреблово (+1), Межозёрный (+1), Приозерный (+1), Турово (+1), Дом отдыха «Живой ручей» (+1), Перечицы (+1), Городок (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+5), Подпорожье (+117), Вознесенье (+1), Важины (+10).
- Приозерский район: Приозерск (+17), Сосново (+5), Саперное (+8), Снегиревка (+3), Громово (+2), Коммунары (+1), Кузнечное (+2), Раздолье (+3), Суходолье (+2), Колосково (+1), Запорожское (+12).
- Сланцевский район: Сланцы (+102), Загривье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+198), Бор (+2), Пашозеро (+1), Шугозеро (+4), Цвылёво (+2), Кайвакса (+1), Кончик (+1), Городок (+1), Саньково (+1), Кошкино (+1).
- Тосненский район: Глинка (+2), Нурма (+4), Тосно (+50), Тельмана (+26), Никольское (+44), Ульяновка (+5), Тарасово (+2), Трубников Бор (+2), Федоровское (+23), Форносово (+2), Сельцо (+3), г. Любань (+10), п. Любань (+5), Рябово (+9), Ушаки (+8), Красный Бор (+16), Горки (+2), Обуховец (+1), Русская Волжа (+1), Поги (+4), Поркузи (+1), Войскорово (+4).