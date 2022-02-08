В ДТП на КАД мужчине едва не оторвало ногу

Пострадавший в аварии из трех автомобилей под Петербургом получил жуткие травмы конечности.

Как поделился очевидец событий, серьезное ДТП произошло днем, 8 февраля на КАД после развязки с Колтушским шоссе. Автор ролика был шокирован увиденным, поэтому наша редакция была вынуждена убрать звук из видео.

Жесть, нога почти оторвана, и носок в другую сторону смотрит, — пишет другой свидетель случившегося.

По предварительной информации, столкнулось два легковых автомобиля и «Газель», в результате чего пострадали два человека. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.