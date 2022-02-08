В ДТП на КАД мужчине едва не оторвало ногу

Пострадавший в аварии из трех автомобилей под Петербургом получил жуткие травмы конечности.
Как поделился очевидец событий, серьезное ДТП произошло днем, 8 февраля на КАД после развязки с Колтушским шоссе. Автор ролика был шокирован увиденным, поэтому наша редакция была вынуждена убрать звук из видео.
Жесть, нога почти оторвана, и носок в другую сторону смотрит, — пишет другой свидетель случившегося.
По предварительной информации, столкнулось два легковых автомобиля и «Газель», в результате чего пострадали два человека. На месте уже работают сотрудники ГИБДД.
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07.02.2022 301