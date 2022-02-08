Мультфильм «БоксБалет» российского режиссера Дьякова номинирован на «Оскар»

15-минутная картина «БоксБалет» рассказывает историю любви балерины Ольги и боксёра Евгения.

В 15-минутном ролике режиссер рассказывает зрителю историю любви, вспыхнувшей между балериной Ольгой и боксером Евгением. Кроме «БоксБалет», на премию выдвинули также мультфильмы «Энканто», «Лука», а также «Райя и последний дракон», пишет «Телеканал 360».

Претендентов на престижную кинонаграду объявили на YouTube-канале американской киноакадемии. В этом году 94-я по счету церемония вручения премии «Оскар» пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе.