Появился новый способ получить QR-код

Минздрав опубликовал приказ, согласно которому получить сертификат можно будет на основе теста на антитела к коронавирусу.

С 21 февраля этого года сертификат о перенесенном вирусе можно получить по результатам теста на антитела. Об этом во вторник, 8 февраля, стало известно РИА Новости. Соответствующий документ Минздрав РФ опубликовал на интернет-портале правовой информации.

В приложении №4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: «, и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале, — указано в приказе.