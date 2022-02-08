Фото: пьяный мужчина с пневматикой устроил дебош в наркодиспансере в Новом Девяткино

Во Всеволожском районе Ленобласти пьяный мужчина в наркологический диспансер на улице Славы в Новом Девяткино и начал размахивать пистолетом.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Со слов персонала, сначала он вел себя агрессивно, а потом достал пневматический пистолет и начал им размахивать. Сотрудники диспансера нажали тревожную кнопку. Прибывшие росгвардейцы задержали хулигана и доставили его в отделение полиции, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Пистолет у мужчины изъяли. Никто не пострадал.