Фото: пьяный мужчина с пневматикой устроил дебош в наркодиспансере в Новом Девяткино

Во Всеволожском районе Ленобласти пьяный мужчина в наркологический диспансер на улице Славы в Новом Девяткино и начал размахивать пистолетом.
Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Со слов персонала, сначала он вел себя агрессивно, а потом достал пневматический пистолет и начал им размахивать. Сотрудники диспансера нажали тревожную кнопку. Прибывшие росгвардейцы задержали хулигана и доставили его в отделение полиции, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Пистолет у мужчины изъяли. Никто не пострадал.
Вам будет интересно
Сегодня, 17 августа, в Киришском дворце детского юношеского творчества имени Л.Н. Маклаковой подводят итоги акции «Здоровый образ жизни – основа...
17.08.2021 809