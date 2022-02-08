QR-код можно будет получить по результатам теста на антитела с 21 февраля

Об этом говорится в приказе Минздрава.

По информации Минздрава России, начиная с 21 февраля для получения QR-кода будет достаточным обладать нужным уровнем антител в тестах.

То есть, переболевшие россияне при достаточном уровне антител, смогут получить QR-код.