На «Госуслугах» появится возможность вызвать врача на дом

Автор: Анастасия Щербакова
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Соответствующее распоряжение дал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам обеспечить техническую возможность вызова врача на дом на портал «Госуслуги». Распоряжение опубликовано во вторник, 8 февраля на сайте Кремля.

«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на прием к врачу в медицинском учреждении) на территории субъекта Российской Федерации путем подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала», – указано в документе.

На выполнение данной задачи главам субъектов необходимо до 1 июля 2022 года.

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01.02.2022 601
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