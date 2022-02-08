На «Госуслугах» появится возможность вызвать врача на дом

Соответствующее распоряжение дал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин поручил губернаторам обеспечить техническую возможность вызова врача на дом на портал «Госуслуги». Распоряжение опубликовано во вторник, 8 февраля на сайте Кремля.

«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на прием к врачу в медицинском учреждении) на территории субъекта Российской Федерации путем подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала», – указано в документе.

На выполнение данной задачи главам субъектов необходимо до 1 июля 2022 года.