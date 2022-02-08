Словарь коренных народов Ленобласти пополнился новым словом

Сотрудники регионального Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям сделали новую запись в «Словарь коренных народов Ленобласти».

На этот раз сотрудники выбрали слово – «зима». Они рассказали о значении слова и как оно звучит на вепсском, водском и ижорском языках.

Климатологи считают, что длится зима в наших широтах от 110 до 150 дней. Ее наступление характеризуется стойкой минусовой температурой и снежным покровом. И это не всегда совпадает с календарными рамками времени года.